Песков переадресовал Минобороны вопрос о взятии под контроль всей территории ЛНР

В конце марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент РФ Владимир Путин заявил, что ЛНР находится под контролем российских войск на 99%. Тогда же он рассказал, что Донецкая народная республика (ДНР), а также Херсонская и Запорожская области находятся под контролем РФ более чем на 70%. «Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», – подчеркнул глава государства.