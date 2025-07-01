Песков переадресовал Минобороны вопрос о взятии под контроль всей территории ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о взятии российскими военными под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР) в Минобороны. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Это скорее вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в Министерство обороны», – сказал Песков.
30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире «Первого канала» заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю территорию региона. «Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена – 100%», – сказал он.
В конце марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент РФ Владимир Путин заявил, что ЛНР находится под контролем российских войск на 99%. Тогда же он рассказал, что Донецкая народная республика (ДНР), а также Херсонская и Запорожская области находятся под контролем РФ более чем на 70%. «Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», – подчеркнул глава государства.