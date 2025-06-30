Пасечник объявил об установлении контроля над всей территорией ЛНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в эфире «Первого канала».
«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена – 100%», – сказал он.
28 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент РФ Владимир Путин заявил, что ЛНР находится под контролем российских войск на 99%. Тогда же он рассказал, что Донецкая народная республика (ДНР), а также Херсонская и Запорожская области находятся под контролем РФ более чем на 70%. «Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», – подчеркнул глава государства.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов 30 июня президент РФ заявил, что к 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. По его словам, для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.