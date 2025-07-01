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В Кремле осудили удары ВСУ по мирным городам

Ведомости

Российские военные принимают меры для того, чтобы минимизировать риски атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным городам РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем», – подчеркнул представитель Кремля.

1 июля Минобороны России сообщало, что за сутки силы ПВО перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника самолетного типа. В этот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал о массированной ночной атаке ВСУ на регион. По его словам, в небе над городами республики были зафиксированы до 40 дронов. Силы ПВО сбили 35 БПЛА. В результате атак один человек погиб, есть пострадавшие.

Кроме того, беспилотник противника атаковал одно из предприятий в Ижевске: есть погибшие и тяжелораненые.

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