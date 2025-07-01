В Кремле осудили удары ВСУ по мирным городам

1 июля Минобороны России сообщало, что за сутки силы ПВО перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника самолетного типа. В этот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал о массированной ночной атаке ВСУ на регион. По его словам, в небе над городами республики были зафиксированы до 40 дронов. Силы ПВО сбили 35 БПЛА. В результате атак один человек погиб, есть пострадавшие.