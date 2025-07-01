Песков не стал давать оценку темпам ведения переговоров с Украиной

Он также сообщил, что Россия и Украина выполняют договоренности прошлых переговоров, сейчас идет подготовка к третьей встрече. Он уточнил, что Москва заинтересована в достижении целей, которых «мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами»: «Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».