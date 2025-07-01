Песков не стал давать оценку темпам ведения переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку темпам ведения переговоров с украинской стороной. Он объяснил это тем, что выполнение договоренностей, достигнутых в ходе двух раундов встреч сторон, требует времени и подготовительных мероприятий. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.
«Объективно здесь трудно говорить о возможности какого-то сильного ускорения», – добавил он. Вместе с тем Песков заверил, что работу по выполнению договоренностей никто не останавливает и не тормозит.
Он также сообщил, что Россия и Украина выполняют договоренности прошлых переговоров, сейчас идет подготовка к третьей встрече. Он уточнил, что Москва заинтересована в достижении целей, которых «мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами»: «Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».
Представитель Кремля говорил накануне, что продвижение процесса мирного урегулирования на Украине зависит от поведения Киева и эффективности действий Вашингтона.
30 июня спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что заявления РФ о том, что украинская и американская стороны затягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, необоснованны. По версии Келлога, именно Москва тянет время в урегулировании конфликта.