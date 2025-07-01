«Россия сегодня»: задержания журналистов Sputnik не имеют под собой оснований

30 июня в редакцию «Sputnik Азербайджан» в Баку пришли с обыском. Были задержаны Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом. 1 июля стало известно, что в офисе Sputnik были задержаны семь человек.