«Россия сегодня»: задержания журналистов Sputnik не имеют под собой оснований
Задержания журналистов «Sputnik Азербайджан» не имеют под собой никаких оснований. Это следует из заявления МИА «Россия сегодня», которое привело агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».
«В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана», – говорится в сообщении.
Сейчас задержанным не предъявлены обвинения, им не обеспечен допуск консульских сотрудников. Также в квартире задержанного главы редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника. В МИА указали на здоровье Картавых: «Ему требуется лекарства, включая инсулин».
«Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан», – добавили в МИА, призвав азербайджанские власти к «немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег».
30 июня в редакцию «Sputnik Азербайджан» в Баку пришли с обыском. Были задержаны Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом. 1 июля стало известно, что в офисе Sputnik были задержаны семь человек.
Эскалация отношений Москвы и Баку произошла после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 28 июня. Следственные мероприятия проходили в рамках расследования убийств в период с 2001 по 2011 гг.