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«Россия сегодня»: задержания журналистов Sputnik не имеют под собой оснований

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Задержания журналистов «Sputnik Азербайджан» не имеют под собой никаких оснований. Это следует из заявления МИА «Россия сегодня», которое привело агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанным не предъявлены обвинения, им не обеспечен допуск консульских сотрудников. Также в квартире задержанного главы редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника. В МИА указали на здоровье Картавых: «Ему требуется лекарства, включая инсулин».

«Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан», – добавили в МИА, призвав азербайджанские власти к «немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег».

30 июня в редакцию «Sputnik Азербайджан» в Баку пришли с обыском. Были задержаны Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом. 1 июля стало известно, что в офисе Sputnik были задержаны семь человек.

Эскалация отношений Москвы и Баку произошла после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 28 июня. Следственные мероприятия проходили в рамках расследования убийств в период с 2001 по 2011 гг.

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