Трамп: Маск может потерять гораздо больше мандата на производство электромобилей
Президент США Дональд Трамп допустил, что американский департамент эффективности правительства (DOGE) может вернуться и «съесть» миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. В разговоре с журналистами он также назвал DOGE «монстром».
«Ничего с ним не случилось, он расстроен тем, что потерял мандат на производство электромобилей, но он может потерять гораздо больше, чем это», – уточнил Трамп, комментируя, почему «грустит» бизнесмен.
1 июля президент США написал в соцсети Truth Social, что департаменту эффективности необходимо проверить работу бизнесмена. Трамп подчеркнул, что Маск может быть человеком, который получает больше всего субсидий за всю историю, а без них ему, «вероятно, пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».
В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Тогда предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект главы государства, потому что документ, по его словам, может привести страну к банкротству, а также разрушить работу DOGE (Маск руководил им до конфликта). В свою очередь, президент пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Публичная стычка закончилась тем, что Маск написал о своем сожалении, что его слова «зашли слишком далеко».