Трамп: Маск может потерять гораздо больше мандата на производство электромобилей

В начале июня между Трампом и Маском произошел конфликт. Тогда предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект главы государства, потому что документ, по его словам, может привести страну к банкротству, а также разрушить работу DOGE (Маск руководил им до конфликта). В свою очередь, президент пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. Публичная стычка закончилась тем, что Маск написал о своем сожалении, что его слова «зашли слишком далеко».