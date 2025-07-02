В бундестаге поддержали общественное движение «Остановите санкции»
Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре выступил в парламенте ФРГ с призывом к отмене санкций, наносящих ущерб Германии, и возвращению к надежной российской энергии. Он также выразил поддержку общественному движению «Остановите санкции» («Stoppt die Sanktionen»).
«Мы поддерживаем движение «Остановите санкции», чтобы дать предприятиям передышку, сохранить рабочие места. Это абсурд – доставлять нефть и газ на танкерах, когда можно было бы получать их по трубопроводам гораздо экологичнее и, главное, устойчивее», – заявил он.
Котре охарактеризовал нынешнюю энергетическую политику ФРГ как катастрофическую. По его мнению, она привела к разрушению промышленности. В связи с этим депутат заявил о необходимости срочного «разворота на 180 градусов».
В своей программной речи Котре также заявил, что так называемый «энергетический переход» ФРГ стал полным провалом. Он подчеркнул, что бывший министр экономики и проблем климата Роберт Хабек и его «зеленые» стратеги оставили после себя «выжженную землю». Последствия их действий продолжают наносить урон экономике страны, добавил депутат.
«У нас по-прежнему действуют законы, ограничивающие доступ к энергии. У нас по-прежнему законы, искусственно повышающие ее стоимость. У нас все еще сохраняется директивное, почти плановое законодательство, дающее правительству чрезвычайные полномочия. Эти занозы в теле нашей экономики необходимо устранить. При таких глубинных перекосах уже не поможет косметика – здесь нужны решительные меры. Именно это мы и предлагаем своими законопроектами», – заявил Котре.
Движение «Остановите санкции» было создано в июле 2024 г. Оно является неформальной структурой, открытой для всех заинтересованных граждан Германии и Евросоюза. Инициаторами создания движения стали ряд немецких политиков, в том числе депутаты Европарламента и бундестага, предприниматели и промышленники, пострадавшие от санкций и осознающие, насколько санкции вредят в первую очередь Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 28 мая заявлял, что немецкие власти приложат все усилия, чтобы не допустить возобновления эксплуатации «Северного потока – 2». Он подчеркивал, что ФРГ продолжит настаивать на ужесточении санкционного давления против России.
27 июня агентство Bloomberg писало, что власти Германии планируют законодательно запретить продажу газопровода «Северный поток – 2», чтобы исключить возможность его запуска в будущем. Авторы материала уточняют, что работа над этим началась после того, как в начале этого года появились предположения о возможном возобновлении поставок трубопроводного газа из России.