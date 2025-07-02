В бундестаге поддержали общественное движение «Остановите санкции»

«У нас по-прежнему действуют законы, ограничивающие доступ к энергии. У нас по-прежнему законы, искусственно повышающие ее стоимость. У нас все еще сохраняется директивное, почти плановое законодательство, дающее правительству чрезвычайные полномочия. Эти занозы в теле нашей экономики необходимо устранить. При таких глубинных перекосах уже не поможет косметика – здесь нужны решительные меры. Именно это мы и предлагаем своими законопроектами», – заявил Котре.