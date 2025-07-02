Минобороны рассказало об ударе по украинскому производству беспилотников
Российская армия за сутки поразила предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, помещения, в которых собирались беспилотники, и склады для их хранения, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и другой военной техники, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились с помощью российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
1 июля в ведомстве сообщили о том, что российские силы ПВО за сутки перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника. Тогда же были нанесены удары по военным объектам ВСУ в 148 районах.
1 июля Генштаб ВСУ, опубликовав карту на странице в Facebook