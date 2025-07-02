Минобороны рассказало об ударе по украинскому производству беспилотников

1 июля в ведомстве сообщили о том, что российские силы ПВО за сутки перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника. Тогда же были нанесены удары по военным объектам ВСУ в 148 районах.