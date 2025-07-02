Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Минобороны рассказало об ударе по украинскому производству беспилотников

Ведомости

Российская армия за сутки поразила предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, помещения, в которых собирались беспилотники, и склады для их хранения, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и другой военной техники, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились с помощью российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

1 июля в ведомстве сообщили о том, что российские силы ПВО за сутки перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника. Тогда же были нанесены удары по военным объектам ВСУ в 148 районах.

1 июля Генштаб ВСУ, опубликовав карту на странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), фактически признал потерю контроля над районами населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Кондратовка, Локня, расположенных на севере Сумской области. На схеме в этих местах указано, что контроль принадлежит российской армии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных