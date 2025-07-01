Генштаб ВСУ признал потерю контроля над тремя районами Сумской области

18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области, до этого ВС РФ установили контроль над селом Яблоновка, а также селами Кондратовка и Андреевка. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности на своих границах. Он допустил вариант событий, при которых страна в ходе боев заберет Сумы.