Генштаб ВСУ признал потерю контроля над тремя районами Сумской области
Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в аккаунте Facebook
28 июня власти Сумской области эвакуировали из региона 58 000 человек. Скорость эвакуации составляет примерно 100 жителей области ежедневно. Этот процесс касается 213 населенных пунктов, среди которых 18 прифронтовых общин и четыре района.
18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области, до этого ВС РФ установили контроль над селом Яблоновка, а также селами Кондратовка и Андреевка. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности на своих границах. Он допустил вариант событий, при которых страна в ходе боев заберет Сумы.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, и добавил, что в приграничных районах Сум продолжается создание зоны безопасности.