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Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (Орест Березовский). Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным украинского ведомства, в 2002 г. Онуфрий добровольно получил гражданство РФ. Отмечается, что он не сообщил об этом в уполномоченные органы власти. В то же время он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины, говорится в сообщении. 

Как сообщили в СБУ, Онуфрий поддерживал связь с Русской православной церковью (РПЦ), а также «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

20 августа 2024 г. Верховная рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом.

В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.

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