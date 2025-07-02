Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

По данным украинского ведомства, в 2002 г. Онуфрий добровольно получил гражданство РФ. Отмечается, что он не сообщил об этом в уполномоченные органы власти. В то же время он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины, говорится в сообщении.