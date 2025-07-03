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Экс-премьер Таиланда принесла присягу в качестве министра культуры

Ведомости

Отстраненная от должности премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават была приведена к присяге в качестве министра культуры. Об этом пишет Bloomberg.

Чинават и еще 13 министров были приведены к присяге королем Маха Вачиралонгкорном в Бангкоке. Агентство уточняет, что таким образом она сможет посещать заседания министров в ожидании результатов судебного разбирательства по делу о предполагаемых нарушениях с ее стороны.

1 июля CNN писал, что конституционный суд Таиланда отстранил Чинават от должности премьера. Перед этим 36 сенаторов подписали петицию с требованием снять премьера с поста после того, как в сеть попала запись ее телефонной беседы с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Парламентарии сочли, что заявления, сделанные Чинават в ходе разговора, могут свидетельствовать о нарушении конституции и этических норм. Уточнялось, что она критиковала тайскую армию.

28 июня в Бангкоке прошел митинг, в ходе которого протестующие потребовали отставки Чинават. Демонстрация также была связана с ее телефонным разговором.

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