Экс-премьер Таиланда принесла присягу в качестве министра культуры
Отстраненная от должности премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават была приведена к присяге в качестве министра культуры. Об этом пишет Bloomberg.
Чинават и еще 13 министров были приведены к присяге королем Маха Вачиралонгкорном в Бангкоке. Агентство уточняет, что таким образом она сможет посещать заседания министров в ожидании результатов судебного разбирательства по делу о предполагаемых нарушениях с ее стороны.
1 июля CNN писал, что конституционный суд Таиланда отстранил Чинават от должности премьера. Перед этим 36 сенаторов подписали петицию с требованием снять премьера с поста после того, как в сеть попала запись ее телефонной беседы с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Парламентарии сочли, что заявления, сделанные Чинават в ходе разговора, могут свидетельствовать о нарушении конституции и этических норм. Уточнялось, что она критиковала тайскую армию.
28 июня в Бангкоке прошел митинг, в ходе которого протестующие потребовали отставки Чинават. Демонстрация также была связана с ее телефонным разговором.