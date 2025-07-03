Экс-премьер Таиланда принесла присягу в качестве министра культуры

1 июля CNN писал, что конституционный суд Таиланда отстранил Чинават от должности премьера. Перед этим 36 сенаторов подписали петицию с требованием снять премьера с поста после того, как в сеть попала запись ее телефонной беседы с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Парламентарии сочли, что заявления, сделанные Чинават в ходе разговора, могут свидетельствовать о нарушении конституции и этических норм. Уточнялось, что она критиковала тайскую армию.