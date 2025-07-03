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CBS: приоритета в получении помощи США помимо Украины лишились и другие страны

Ведомости

Некоторые страны вместе с Украиной лишились приоритета в получении военной помощи со стороны США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, эти страны также были «переклассифицированы». Собеседник телеканала пояснил, что это означает лишение их приоритета для получения американских оружия и боеприпасов. Источник CBS News не уточнил, о каких именно странах идет речь, а также, сколько продлится приостановка передачи вооружений.

1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Причиной были указаны опасения насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не намерен передавать Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

Газета The Economist 3 июля сообщала, что украинские официальные лица считают, что прекращение поставок американского оружия может быть обусловлено желанием администрации президента США Дональда Трампа добиться от Киева политических уступок.

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