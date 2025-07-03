CBS: приоритета в получении помощи США помимо Украины лишились и другие страны

По его словам, эти страны также были «переклассифицированы». Собеседник телеканала пояснил, что это означает лишение их приоритета для получения американских оружия и боеприпасов. Источник CBS News не уточнил, о каких именно странах идет речь, а также, сколько продлится приостановка передачи вооружений.