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Песков: чем меньше у Украины ракет, тем ближе конец СВО

Пентагон приостановил поставки Киеву некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов
Ведомости

Приостановка военных поставок для Украины со стороны США приближает конец военной операции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение Вашингтона приостановить военную помощь может означать, что промышленность США не успевает производить ракеты, считает Песков.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», – сказал он.

1 июля Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В госдепе США при этом заявили, что Вашингтон прекратил военную помощь Украине лишь частично, было принято решение по одному отдельному аспекту. CBS News со ссылкой на источник в Белом доме передавал, что приоритета в получении военной помощи лишились и другие страны.

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