Песков: чем меньше у Украины ракет, тем ближе конец СВОПентагон приостановил поставки Киеву некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов
Приостановка военных поставок для Украины со стороны США приближает конец военной операции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решение Вашингтона приостановить военную помощь может означать, что промышленность США не успевает производить ракеты, считает Песков.
«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», – сказал он.
1 июля Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
В госдепе США при этом заявили, что Вашингтон прекратил военную помощь Украине лишь частично, было принято решение по одному отдельному аспекту. CBS News со ссылкой на источник в Белом доме передавал, что приоритета в получении военной помощи лишились и другие страны.