Россия и Украина согласовывают сроки нового этапа переговоров
Россия и Украина в процессе согласования сроков нового этапа переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там нет затыков. Просто нужно завершить все процедуры с согласованием», – пояснил он.
1 июля Песков сообщал, что Россия и Украина выполняют договоренности прошлых переговоров и ведут подготовку к третьей встрече. Он уточнил, что Москва заинтересована в достижении целей спецоперации политико-дипломатическими средствами: «Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».
30 июня спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что заявления РФ о том, что украинская и американская стороны затягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, необоснованны. По версии Келлога, именно Москва тянет время в урегулировании конфликта.