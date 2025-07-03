Россия и Украина согласовывают сроки нового этапа переговоров

1 июля Песков сообщал, что Россия и Украина выполняют договоренности прошлых переговоров и ведут подготовку к третьей встрече. Он уточнил, что Москва заинтересована в достижении целей спецоперации политико-дипломатическими средствами: «Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».