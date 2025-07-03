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После обысков в офисе «Ташир» в отношении четырех человек завели уголовное дело

Ведомости

Уголовное дело заведено в отношении четырех человек после обысков в офисе компании Самвела Карапетяна «Ташир», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на СК Армении.

В ведомстве уточнили, что уже арестованы два человека.

2 июля в головном офисе компании «Ташир» в Ереване прошли обыски, связанные с уголовным делом против Карапетяна. Его обвиняют в призывах к свержению власти в Армении.

17 июня прошли обыски в доме бизнесмена. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов. В день обысков у дома Карапетяна собрались его сторонники. Брат бизнесмена сообщал, что были задержаны 45 человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.

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