После обысков в офисе «Ташир» в отношении четырех человек завели уголовное дело

17 июня прошли обыски в доме бизнесмена. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов. В день обысков у дома Карапетяна собрались его сторонники. Брат бизнесмена сообщал, что были задержаны 45 человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.