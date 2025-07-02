В офисе компании «Ташир» в Ереване проводятся обыски

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. По словам его адвоката Лианы Гаспарян, решение является полностью незаконным. Сам Карапетян не признает вину и назвал армянские суды несостоятельными. Гаспарян говорила, что защита обжалует решение и направит апелляции во все возможные инстанции.