В офисе компании «Ташир» в Ереване проводятся обыски
Обыски связаны с уголовным делом против Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. По словам его адвоката Лианы Гаспарян, решение является полностью незаконным. Сам Карапетян не признает вину и назвал армянские суды несостоятельными. Гаспарян говорила, что защита обжалует решение и направит апелляции во все возможные инстанции.
17 июня прошли обыски в доме бизнесмена, ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда назвал бизнесмена «распутным меценатом» и обещал приструнить подобных ему благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.
Самвел Карапетян – президент и основатель группы компаний «Ташир» и президент благотворительного фонда «Ташир». На февраль 2025 г. занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира (44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes) с состоянием в $3,2 млрд.