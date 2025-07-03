Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ о 5 трлн рублей для бюджета

Президент, однако, усомнился, что степень износа сама по себе может стать источником экономии. По его словам, чаще всего степень износа и так понятна. Вопрос в том, где найти деньги, чтобы своевременно принимать решения о поддержании систем ЖКХ и развивать их с помощью современных технологий. Тем не менее он подчеркнул, что предложенная инициатива полезна и заслуживает внимания.