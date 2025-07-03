Путин заинтересовался табличкой участника форума АСИ о 5 трлн рублей для бюджета
На форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин обратил особое внимание на выступление участника, пообещавшего сэкономить для бюджета 5 трлн руб. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.
«Знаете, нельзя пройти мимо. Даже не знаю, что он будет говорить, но не могу удержаться, чтобы не начать именно с этого», – отметил глава государства с улыбкой, предоставив слово автору инициативы.
Участник представил проект под названием «Экономика данных». По его словам, разработчики оцифровали всю нормативно-справочную информацию регулятора, которая используется экономическими субъектами для кодирования товаров, основных фондов, видов деятельности и услуг. Эти данные были связаны с миллионами норм права, что позволяет автоматизированно обрабатывать большие объемы информации для сквозного управления активами.
Например, все, что касается капитальных расходов ЖКХ: можно оценить эффективность амортизационных отчислений, фактический износ и соотнести его с нормами и законами.
«Если говорить о 5 трлн, у нас где-то активов в России порядка 270 трлн руб., то есть где-то в среднем 1,5%, это у нас, знаете, как выпадающие доходы государства», – пояснил выступающий.
Президент, однако, усомнился, что степень износа сама по себе может стать источником экономии. По его словам, чаще всего степень износа и так понятна. Вопрос в том, где найти деньги, чтобы своевременно принимать решения о поддержании систем ЖКХ и развивать их с помощью современных технологий. Тем не менее он подчеркнул, что предложенная инициатива полезна и заслуживает внимания.
В ходе форума президент также затронул тему семьи, предложив сделать традиционную большую семью модным трендом в развитии страны.