Путин осмотрел выставку участников конкурса российских брендов «Знай наших»
Президент Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщили в Кремле.
В текущем году на конкурс было подано более 14 000 заявок. Работы принимались по пяти ключевым направлениям: продукты питания, потребительские товары, высокие технологии, креатив и информационные технологии, а также по ряду специальных номинаций. Конкурс направлен на поддержку отечественных компаний с высокой степенью локализации производства, которые демонстрируют динамичный рост и заслуживают доверие потребителей.
Это не первое посещение российским лидером конкурса. В феврале 2024 г., во время форума «Сильные идеи для нового времени», Путин также ознакомился с экспозицией участников проекта. Тогда глава государства осмотрел продукцию 78 брендов из 27 регионов страны, среди которых были как представители региональных производств, так и победители конкурса.