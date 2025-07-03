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Путин осмотрел выставку участников конкурса российских брендов «Знай наших»

Ведомости

Президент Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщили в Кремле.

В текущем году на конкурс было подано более 14 000 заявок. Работы принимались по пяти ключевым направлениям: продукты питания, потребительские товары, высокие технологии, креатив и информационные технологии, а также по ряду специальных номинаций. Конкурс направлен на поддержку отечественных компаний с высокой степенью локализации производства, которые демонстрируют динамичный рост и заслуживают доверие потребителей.

Это не первое посещение российским лидером конкурса. В феврале 2024 г., во время форума «Сильные идеи для нового времени», Путин также ознакомился с экспозицией участников проекта. Тогда глава государства осмотрел продукцию 78 брендов из 27 регионов страны, среди которых были как представители региональных производств, так и победители конкурса.

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