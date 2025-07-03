Путин осмотрел выставку участников конкурса российских брендов «Знай наших»

Это не первое посещение российским лидером конкурса. В феврале 2024 г., во время форума «Сильные идеи для нового времени», Путин также ознакомился с экспозицией участников проекта. Тогда глава государства осмотрел продукцию 78 брендов из 27 регионов страны, среди которых были как представители региональных производств, так и победители конкурса.