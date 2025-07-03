Минкультуры назвало фейком данные об ограничениях для граждан Азербайджана

Напряженность в отношениях между Москвой и Баку возросла после событий 27 июня, когда в России были задержаны более 50 граждан Азербайджана. Все они фигурировали в уголовных делах, связанных с убийствами прошлых лет. В ходе следственных действий двое задержанных скончались. МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений произошедшего.