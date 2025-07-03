Минкультуры назвало фейком данные об ограничениях для граждан Азербайджана
Минкультуры России заявило о фейке об ограничениях для граждан Азербайджана в отношении участия в культурных мероприятиях. Ведомство подтвердило, что распространяемые копии документа являются подделкой.
В тексте сфабрикованного документа утверждалось, что министр культуры Ольга Любимова якобы подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории РФ».
«Представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы», – отметили в министерстве.
Напряженность в отношениях между Москвой и Баку возросла после событий 27 июня, когда в России были задержаны более 50 граждан Азербайджана. Все они фигурировали в уголовных делах, связанных с убийствами прошлых лет. В ходе следственных действий двое задержанных скончались. МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений произошедшего.
В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты россиян, которых обвинили в причастности к киберпреступлениям и онлайн-продаже наркотиков, предположительно поступавших из Ирана. На видеозаписях судебных заседаний и задержаний у некоторых обвиняемых были видны следы побоев.
2 июля МИД России выпустил рекомендации для российских граждан, находящихся в Азербайджане. В них предлагается соблюдать «повышенную осторожность и осмотрительность». При возникновении проблем гражданам рекомендовано немедленно обращаться в посольство РФ в Баку. Также ведомство советует тщательно оценивать целесообразность поездок в Азербайджан с учетом текущей ситуации в стране.