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МИД КНР: Пекин не может допустить поражения России на Украине

Ведомости

Китай не заинтересован в поражении России в украинском конфликте, поскольку это может привести к усилению давления со стороны США на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе закрытой встречи с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Каей Каллас 2 июля. Его слова передает газета South China Morning Post.

Как пишет газета, выступление китайского дипломата вызвало удивление среди ряда представителей ЕС своей откровенностью, особенно на фоне официальной риторики Пекина о нейтралитете. «Китай не является стороной конфликта», – регулярно заявляет МИД КНР, однако позиция, озвученная Ван И, по сути подтверждает предположения, ранее высказывавшиеся в Брюсселе о скрытой поддержке интересов Москвы.

Во время четырехчасового диалога, затронувшего широкий спектр тем – от геополитики до торговых отношений, Ван И, по словам источников из ЕС, дал Каллас «уроки истории» и сделал несколько жестких замечаний, в том числе о стратегических интересах Китая. Он также отверг обвинения в том, что Пекин оказывает России военную или финансовую помощь, заявив, что, если бы это было так, «конфликт уже бы завершился».

Некоторые европейские чиновники сочли слова главы МИД КНР проявлением «реальной политики»: пока США вовлечены в украинский конфликт, у Пекина больше свободы действий в Восточной Азии. По одной из интерпретаций, Китай рассматривает продолжающуюся войну как фактор, отвлекающий внимание Вашингтона от Тайваня и других региональных вопросов.

По информации источников, встреча проходила в уважительном, но напряженном тоне. Особое внимание привлекло заявление Ван И о возможном сокращении предстоящего саммита ЕС – Китай, запланированного в Пекине на ближайшие недели. Это было расценено как знак недовольства Пекина позицией Евросоюза.

Во время встречи с Ван И Каллас также заявила, что Евросоюз готов к сотрудничеству с Китаем для «решения глобальных проблем».

Глава евродипломатии призвала Китай «положить конец» ограничениям на экспорт редкоземельных металлов. По версии властей ЕС, они представляют риски для европейских компаний и «ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок».

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