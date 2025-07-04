МИД КНР: Пекин не может допустить поражения России на Украине

Во время четырехчасового диалога, затронувшего широкий спектр тем – от геополитики до торговых отношений, Ван И, по словам источников из ЕС, дал Каллас «уроки истории» и сделал несколько жестких замечаний, в том числе о стратегических интересах Китая. Он также отверг обвинения в том, что Пекин оказывает России военную или финансовую помощь, заявив, что, если бы это было так, «конфликт уже бы завершился».