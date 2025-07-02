Каллас: ЕС готов к сотрудничеству с Китаем

Вместе с тем, для Китая первостепенной проблемой в отношениях с ЕС остаются действующие с октября 2024 г. пошлины до 45% на электромобили. Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечал, что каждая из сторон будет говорить в первую очередь о наболевшем – для Китая это действительно тема с электромобилями, а для ЕС – поставки редкоземов.