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Каллас: ЕС готов к сотрудничеству с Китаем

Ведомости

Евросоюз готов к сотрудничеству с Китаем для «решения глобальных проблем». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

«[Каллас] подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.

Глава евродипломатии призвала Китай «положить конец» ограничениям на экспорт редкоземельных металлов. По версии властей ЕС, они представляют риски для европейских компаний и «ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок».

В части российско-украинского конфликта Каллас заявила, что Пекину следует прекратить материальную поддержку военно-промышленного комплекса России. Также Каллас призвала поддержать «полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине», основанный на Уставе ООН.

Каллас также подтвердила приверженность ЕС политике «одного Китая» в отношении ситуации вокруг Тайваня, выразив при этом «неприятие любых односторонних попыток изменить статус-кво, в том числе с помощью силы или принуждения».

1 июля «Ведомости» писали, что Китай удовлетворяет 98% спроса ЕС на магниты с использованием редкоземельных металлов. Евросоюз, как и США, заинтересован в налаживании стабильных поставок таких магнитов из Китая, от чего критически зависят его ключевые отрасли, включая автопром.

Вместе с тем, для Китая первостепенной проблемой в отношениях с ЕС остаются действующие с октября 2024 г. пошлины до 45% на электромобили. Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечал, что каждая из сторон будет говорить в первую очередь о наболевшем – для Китая это действительно тема с электромобилями, а для ЕС – поставки редкоземов.

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