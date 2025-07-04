Захарова назвала новые санкции США против Кубы абсолютно неприемлемыми

В МИД РФ выразили уверенность, что санкционная политика Вашингтона в отношении Кубы, как и ранее, окажется неэффективной. Несмотря на искусственные барьеры, Куба продолжит развивать свои внешнеэкономические связи. Россия, в свою очередь, намерена и дальше укреплять многопрофильное сотрудничество с Кубой в рамках стратегического партнерства.