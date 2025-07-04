Захарова назвала новые санкции США против Кубы абсолютно неприемлемыми
Россия решительно осудила новые санкции США в отношении Кубы, назвав их абсолютно неприемлемыми и нарушающими международное право. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
До этого американский лидер США Дональд Трамп подписал национальный меморандум по безопасности, предусматривающий усиление санкционного давления на Гавану. По мнению российского внешнеполитического ведомства, подобные односторонние ограничительные меры против суверенных государств противоречат Уставу ООН и общепризнанным нормам международного права.
«Решительно отвергаем запретительные меры в отношении Гаваны, любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и незаконными», – пояснила Захарова.
В МИД РФ выразили уверенность, что санкционная политика Вашингтона в отношении Кубы, как и ранее, окажется неэффективной. Несмотря на искусственные барьеры, Куба продолжит развивать свои внешнеэкономические связи. Россия, в свою очередь, намерена и дальше укреплять многопрофильное сотрудничество с Кубой в рамках стратегического партнерства.
2 июля стало известно о встрече главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Гаване. Стороны отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия, приуроченного к 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами. Глава Кубы подчеркнул, что несмотря на различные этапы развития связей, сегодня отношения между Москвой и Гаваной выходят на качественно новый уровень.