Нарышкин провел встречу с президентом Кубы в Гаване
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесем в Гаване. Как сообщили в СВР, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере и стала эффективным дополнением к двустороннему диалогу между Москвой и Гаваной.
Стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия, приуроченного к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Президент Кубы отметил, что связи между государствами прошли разные этапы, но сегодня они выходят на новый уровень.
Диас-Канель выразил благодарность России за поддержку Кубы в борьбе с блокадой, а также за позицию по исключению страны из списка государств, якобы поддерживающих терроризм.
4 апреля в Гаване состоялось 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко было подписано соглашение о взаимодействии в сферах здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Кроме того, сообщалось о планах России передать Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для запуска нового городского таксопарка.