Нарышкин провел встречу с президентом Кубы в Гаване

4 апреля в Гаване состоялось 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко было подписано соглашение о взаимодействии в сферах здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Кроме того, сообщалось о планах России передать Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для запуска нового городского таксопарка.