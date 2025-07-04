Южная Корея размышляет над отправкой спецпосланника в Россию

3 июля Ли Чжэ Мен заявил, что вместо «поглощения» Южной Кореей КНДР необходимо стремиться к «мирному объединению», которое возможно и «через сотни лет». Глава республики также сказал, что будет работать над улучшением отношений с КНДР на основе сотрудничества с США. При этом, по его мнению, сейчас диалог с Пхеньяном выглядит сложным, но полностью прекращать его нельзя.