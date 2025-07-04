Южная Корея размышляет над отправкой спецпосланника в Россию
Президент Республики Корея Ли Джэ Мен рассматривает возможность отправки специальных посланников в 10 ключевых стран, в список которых может войти и Россия, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на администрацию корейского лидера.
«Правительство действительно стремится направить специальных посланников в крупные страны», – говорится в сообщении администрации президента. Этот шаг рассматривается как попытка укрепить дипломатические отношения.
В список стран входят страны – участницы Европейского союза (ЕС), а также США, Канада, Индия, Япония и Китай. Администрация президента размышляет, стоит ли посылать спецпосланника в Россию на фоне усиливающегося военного сближения Москвы с Северной Кореей.
Агентство напомнило, что бывший президент Мун Чжэ Ин направлял специальных посланников в США, Китай, Японию, Россию и ЕС. Мун Чжэ Ин занимал пост главы Южной Кореи с 2017 г. по 2022 г.
3 июля Ли Чжэ Мен заявил, что вместо «поглощения» Южной Кореей КНДР необходимо стремиться к «мирному объединению», которое возможно и «через сотни лет». Глава республики также сказал, что будет работать над улучшением отношений с КНДР на основе сотрудничества с США. При этом, по его мнению, сейчас диалог с Пхеньяном выглядит сложным, но полностью прекращать его нельзя.