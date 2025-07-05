В Турции задержали мэров трех городов
Под стражу взяли Зейдана Каралара – мэра Аданы, Абдуррахмана Тутдере – мэра Адыямана, Мухиттина Бечека – мэра Антальи. Все три главы принадлежат к главной оппозиционной Республиканской народной партии.
Кроме мэров, были выданы постановления о задержании еще семи человек. Уточняется, что задержания проведены в рамках расследования «преступной организации Азиза Ихсана Акташа» (информатора в расследовании против муниципалитета Стамбула).
22 марта в Турции задержали 343 человека в связи с масштабными акциями протеста, вызванными задержанием мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему.