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Эрдоган выступил с первым заявлением после начала протестов в Стамбуле

Он обвинил сторонников задержанного мэра города в давлении на полицию и суды
Максим Цуланов
Пресс-служба президента Турции
Пресс-служба президента Турции

Оппозиция Турции оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с первым заявлением после начала протестов в Стамбуле.

19 марта в Турции задержали одного из главных политических оппонентов действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Это вызвало масштабные протесты в районах Стамбула.

Турецкий лидер отметил в своем выступлении после встречи с членами парламента предыдущего созыва в центре Партии справедливости и развития, что Турция, «пожалуй, самая активная страна в мире, которая каждый день просыпается с новыми повестками дня».

«Некоторые из этих повесток дня состоят из искусственно преувеличенных тем. Попытки оппозиции представить свои внутренние распри или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия», – сказал Эрдоган (цитата по Hurriyet).

По его заявлению, СМИ и оппозиция не могут ответить на обвинения, выдвинутые судебными органами в отношении мэра и его предполагаемых соучастников, поскольку «лучше всех знают, что это [обвинение] реально». Эрдоган считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».

Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун.

На фоне этого в Стамбуле прошли акции протеста. В день задержания митинги прошли у Стамбульского университета, в муниципалитете Шишли. После ареста Имамоглу турецкое издание t24 со ссылкой на источники сообщило, что МВД обсуждает возможность назначения внешнего управления для стамбульской мэрии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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