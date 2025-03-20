Эрдоган выступил с первым заявлением после начала протестов в Стамбуле

Эрдоган выступил с первым заявлением после начала протестов в СтамбулеОн обвинил сторонников задержанного мэра города в давлении на полицию и суды
Оппозиция Турции оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с первым заявлением после начала протестов в Стамбуле.
19 марта в Турции задержали одного из главных политических оппонентов действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Это вызвало масштабные протесты в районах Стамбула.
Турецкий лидер отметил в своем выступлении после встречи с членами парламента предыдущего созыва в центре Партии справедливости и развития, что Турция, «пожалуй, самая активная страна в мире, которая каждый день просыпается с новыми повестками дня».
«Некоторые из этих повесток дня состоят из искусственно преувеличенных тем. Попытки оппозиции представить свои внутренние распри или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия», – сказал Эрдоган (цитата по Hurriyet).
По его заявлению, СМИ и оппозиция не могут ответить на обвинения, выдвинутые судебными органами в отношении мэра и его предполагаемых соучастников, поскольку «лучше всех знают, что это [обвинение] реально». Эрдоган считает, что власти «не имеют права тратить время на выступления оппозиции».
Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун.
На фоне этого в Стамбуле прошли акции протеста. В день задержания митинги прошли у Стамбульского университета, в муниципалитете Шишли. После ареста Имамоглу турецкое издание t24 со ссылкой на источники сообщило, что МВД обсуждает возможность назначения внешнего управления для стамбульской мэрии.