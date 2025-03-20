Приведет ли арест главного соперника Эрдогана к затяжному кризису в Турции

Приведет ли арест главного соперника Эрдогана к затяжному кризису в ТурцииЭкрем Имамоглу должен был быть выдвинут кандидатом в президенты в ближайшие дни
Турецкие власти утром 19 марта задержали главного политического оппонента действующего президента Реджепа Эрдогана – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК – Рабочей партии Курдистана
Задержание Имамоглу полицией произошло в его доме в Стамбуле и транслировалось турецким телевидением. Согласно заявлению генпрокурора города, опубликованному в газете Hurriyet, Имамоглу принимал взятки от строительных компаний, победивших в тендерах, а также занимался вымогательством денег у крупного бизнеса. По данным прокуратуры, Имамоглу был главой ОПГ и назначал на ключевые должности в городе лично преданных ему людей, а те «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниям Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.», связанным со стамбульской мэрией. В заявлении генпрокуратуры отмечено, что перед муниципальными выборами в марте 2024 г. Имамоглу также сформировал политический альянс «Народно-демократический конгресс», куда вошли члены запрещенной РПК, в результате чего они получили влияние в системе городского управления.
Сразу после ареста Имамоглу турецкое издание t24 со ссылкой на источники написало, что МВД обсуждает возможность назначения внешнего управления для стамбульской мэрии.
Сам Имамоглу перед задержанием в своем видеоролике, размещенном на странице политика в Х, поклялся не сдаваться и продолжить борьбу. «Мы сталкиваемся с серьезным издевательством. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не испугаюсь. Я вас всех очень люблю, я доверяю себя людям. Пусть весь мой народ знает, что я буду стоять прямо», – добавил политик.
Чуть позже лидер партии СНР Озгюрь Озель назвал арест своего однопартийца «государственным переворотом». «Мы столкнулись с попыткой переворота против нашего следующего президента <...> Если кто-то попытается настроить государство против нации, она этого не допустит и в конце концов побеждает. Мы не сдадимся, а воля народа восторжествует», – написал он на своей странице в Х.
Эти действия назвал переворотом также депутат другой оппозиционной правоцентристской «Хорошей партии» (IYI Parti, 28 мандатов) Мусават Дервишоглу. Выступая перед парламентом, он заявил, что с сегодняшнего дня власти приостановили в стране действие конституции. «Если Эрдоган снова будет баллотироваться, вся оппозиция должна будет выразить протест против выборов», – добавил он.
Эрдоган пока не комментировал арест Имамоглу. Но его партнер по коалиции лидер правой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели раскритиковал высказывания оппозиции. По его словам, в Турции сложилась независимая судебная система, а обсуждение ее действий является «приглашением к раздору и насилию».
Хотя в тот же день губернатор провинции Стамбул запретил до 23 марта любые демонстрации и митинги на территории провинции, а также закрыл ряд центральных станций метро, сразу после ареста Имамоглу в ряде районов города произошли стихийные акции протеста. На улицы также вышли студенты Стамбульского университета, выпускником которого был стамбульский градоначальник. Согласно данным мониторингового ресурса NetBlocks, в Турции в этот день также затруднен доступ к сервисам X, YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России организации).
Новость о задержании Имамоглу также оказала негативное влияние на курс национальной валюты. Если утром 19 марта турецкая лира стоила 36,7 за доллар, то на пике за доллар давали уже 41 лиру. Кроме того, утром Стамбульская фондовая биржа временно приостановила торги после резкого падения индекса на почти 7%.
Арест Имамоглу произошел на следующий день после того, как Стамбульский университет аннулировал его диплом по запросу генпрокурора, что препятствует его выдвижению на президентский пост. Согласно конституции, в Турции президентом может быть человек лишь с оконченным высшим образованием. Основанием для этого стали возможные нарушения, связанные с переводом Имамоглу из вуза на Северном Кипре в Стамбул в конце 1980-х, поскольку на тот момент Анкара не признавала учебные заведения территории.
Решение о задержании Имамоглу произошло за несколько дней до партийного съезда CHP, где планировалось его выдвижение в качестве кандидата партии на президентских выборах в 2028 г. На этом фоне второй по популярности лидер CHP, мэр Анкары Мансур Яваш, объявил, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах.
Это не первое судебное разбирательство в отношении Имамоглу. В 2022 г. его приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы и запретили политическую деятельность по обвинению в оскорблении членов турецкого центризбиркома. Но позже приговор был обжалован и находится на рассмотрении в апелляционном суде.
Эрдоган опасается чрезмерного роста популярности Имамоглу на фоне стремительного падения рейтинга президента, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. С прошлой недели стамбульский градоначальник активно проводит предвыборную кампанию с требованием проведения досрочных выборов, заметил эксперт: «Хотя до выборов еще три года, никто не гарантирует, что голосование не состоится раньше, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в стране. Поэтому власти решили заранее убрать с политической сцены основного конкурента».
В отличие от своих однопартийцев Имамоглу своим образом жизни интересен как политик разным слоям турецкого общества: он соблюдает религиозные практики, что нехарактерно для CHP, и таким образом может привлечь сторонников Эрдогана, а также привлекает курдский электорат, продолжает Дюрре. «Преследование Имамоглу скорее, наоборот, приведет к росту его популярности. В глазах общества он превращается в мученика. В начале столетия сам Эрдоган пришел к власти в этом ореоле, так как до того, как он стал популярным, власти его часто арестовывали под разными предлогами», – добавил эксперт.
Вероятность тюремного заключения Имамоглу, учитывая тяжесть обвинений, вполне реальна, но судебный процесс может затянуться на годы, полагает специалист по Турции, тюрколог Яшар Ниязбаев. Теоретически задержание политика позволит Эрдогану укрепить позиции правящей Партии справедливости и развития в стране, а назначение внешнего руководителя Стамбула еще и усилит его контроль над ключевым городом, говорит Ниязбаев. Однако это решение также может спровоцировать затяжной политический кризис и приведет к давлению со стороны Запада. «Если дойдет дело до реального срока, это создаст прецедент для новых репрессий против оппозиции. Власть может столкнуться с волной сопротивления. Страна стоит перед исторической развилкой между усилением авторитаризма и началом серьезного политического кризиса», – считает эксперт.