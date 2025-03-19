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Студенты вышли на протесты после задержания мэра Стамбула

Ведомости

В Стамбуле прошли протесты после задержания мэра города Экрема Имамоглу, студенты столкнулись с полицией возле здания Стамбульского университета. Об этом сообщает Hurriyet.

Имамоглу задержали 19 марта. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. 

Помимо акций возле Стамбульского университета протесты проводят и работники муниципалитета Шишли, передает Urfa Haber. Протестующие скандировали лозунги и требовали освобождения мэра. Издание сообщает, что количество людей увеличивается.

Власти Стамбула тем временем запретили проводить протесты в городе на четыре дня – до 23 марта. Решение принято «в целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции и предотвращения любых провокационных действий», передает телеканал A Haber.

Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. В резиденции Имамоглу был проведен обыск.

Имамоглу стал мэром Стамбула в 2019 г. В марте 2024 г. победил на муниципальных выборах, набрав 50,3%. Является членом оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП). В Турции считается одним из главных оппонентов действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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