Студенты вышли на протесты после задержания мэра Стамбула
В Стамбуле прошли протесты после задержания мэра города Экрема Имамоглу, студенты столкнулись с полицией возле здания Стамбульского университета. Об этом сообщает Hurriyet.
Имамоглу задержали 19 марта. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.
Помимо акций возле Стамбульского университета протесты проводят и работники муниципалитета Шишли, передает Urfa Haber. Протестующие скандировали лозунги и требовали освобождения мэра. Издание сообщает, что количество людей увеличивается.
Власти Стамбула тем временем запретили проводить протесты в городе на четыре дня – до 23 марта. Решение принято «в целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции и предотвращения любых провокационных действий», передает телеканал A Haber.
Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. В резиденции Имамоглу был проведен обыск.
Имамоглу стал мэром Стамбула в 2019 г. В марте 2024 г. победил на муниципальных выборах, набрав 50,3%. Является членом оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП). В Турции считается одним из главных оппонентов действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.