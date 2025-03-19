Студенты вышли на протесты после задержания мэра Стамбула

Имамоглу задержали 19 марта. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности.