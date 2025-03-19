Мэр Стамбула Имамоглу задержан из-за незаконных тендеров

В ходе расследования было установлено, что Имамоглу был главой преступной организации и «назначил людей, которые были с ним со времени его пребывания на посту мэра Бейликдюзю [район провинции Сартур в Турции] и подчинялись ему, на должности руководителей подразделений и филиалов столичного муниципалитета». Когда Имамоглу стал мэром Стамбула, подозреваемые сформировали свои собственные подструктуры для продолжения деятельности преступной организации, а также нерегулярные тендеры, прямые закупки или обслуживание во многих муниципальных филиалах.