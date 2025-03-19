Мэр Стамбула Имамоглу задержан из-за незаконных тендеров
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в рамках расследований о незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на генпрокуратуру Стамбула.
Согласно материалу, в ходе расследования было установлено, что «многие муниципальные дочерние компании проводили незаконные тендеры, фальсифицировали результаты тендеров путем прямых поставок или закупок услуг, совершали мошенничество, незаконное получение персональных данных, взяточничество и вымогательство в организованной форме».
В ходе расследования было установлено, что Имамоглу был главой преступной организации и «назначил людей, которые были с ним со времени его пребывания на посту мэра Бейликдюзю [район провинции Сартур в Турции] и подчинялись ему, на должности руководителей подразделений и филиалов столичного муниципалитета». Когда Имамоглу стал мэром Стамбула, подозреваемые сформировали свои собственные подструктуры для продолжения деятельности преступной организации, а также нерегулярные тендеры, прямые закупки или обслуживание во многих муниципальных филиалах.
«Установлено, что они совершили действия, связанные с фальсификацией результатов торгов, квалифицированным мошенничеством, незаконным получением персональных данных, взяточничеством и вымогательством», – указано в материале.
По данным CNN Turk, в рамках расследования было задержано около 100 подозреваемых, включая журналистов и бизнесменов. По данным Sabah был также задержан советник Имамоглу по прессе Мурат Онгун. В резиденции Имамоглу был проведен обыск. Отмечается также, что по указанию прокуратуры полицейские по борьбе с финансовыми преступлениями провели обыски в штаб-квартире компании Media AŞ.
Оппозиционер Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 г. Он лидировал на муниципальных выборах в марте 2024 г. После обработки более 76% бюллетеней он набрал более 50,3%.