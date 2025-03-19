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Мэр Стамбула Имамоглу задержан из-за незаконных тендеров

Ведомости

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в рамках расследований о незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на генпрокуратуру Стамбула.

Согласно материалу, в ходе расследования было установлено, что «многие муниципальные дочерние компании проводили незаконные тендеры, фальсифицировали результаты тендеров путем прямых поставок или закупок услуг, совершали мошенничество, незаконное получение персональных данных, взяточничество и вымогательство в организованной форме».

В ходе расследования было установлено, что Имамоглу был главой преступной организации и «назначил людей, которые были с ним со времени его пребывания на посту мэра Бейликдюзю [район провинции Сартур в Турции] и подчинялись ему, на должности руководителей подразделений и филиалов столичного муниципалитета». Когда Имамоглу стал мэром Стамбула, подозреваемые сформировали свои собственные подструктуры для продолжения деятельности преступной организации, а также нерегулярные тендеры, прямые закупки или обслуживание во многих муниципальных филиалах.

«Установлено, что они совершили действия, связанные с фальсификацией результатов торгов, квалифицированным мошенничеством, незаконным получением персональных данных, взяточничеством и вымогательством», – указано в материале.

По данным CNN Turk, в рамках расследования было задержано около 100 подозреваемых, включая журналистов и бизнесменов. По данным Sabah был также задержан советник Имамоглу по прессе Мурат Онгун. В резиденции Имамоглу был проведен обыск. Отмечается также, что по указанию прокуратуры полицейские по борьбе с финансовыми преступлениями провели обыски в штаб-квартире компании Media AŞ.

Оппозиционер Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 г. Он лидировал на муниципальных выборах в марте 2024 г. После обработки более 76% бюллетеней он набрал более 50,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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