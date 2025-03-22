В Турции задержали почти 350 человек на фоне протестов
В Турции 343 человека были задержаны в связи с масштабными акциями протеста, вызванными задержанием мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х.
Задержания производились в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.
«Тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает стабильности и безопасности страны, стремится к беспорядкам и провокациям, никогда не будет предоставлена такая возможность», – подчеркнул Ерликая.
19 марта Имамоглу задержали в Турции. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, мэр Стамбула до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. CNN Turk сообщал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано порядка 100 человек, в том числе пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. На фоне этого в Стамбуле начались акции протеста.
20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. По его словам, ее попытки представить свои внутренние распри или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия.