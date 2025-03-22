В Турции задержали почти 350 человек на фоне протестов

19 марта Имамоглу задержали в Турции. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, мэр Стамбула до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. CNN Turk сообщал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано порядка 100 человек, в том числе пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. На фоне этого в Стамбуле начались акции протеста.