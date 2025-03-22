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В Турции задержали почти 350 человек на фоне протестов

Ведомости

В Турции 343 человека были задержаны в связи с масштабными акциями протеста, вызванными задержанием мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х.

Задержания производились в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.

«Тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает стабильности и безопасности страны, стремится к беспорядкам и провокациям, никогда не будет предоставлена такая возможность», – подчеркнул Ерликая.

19 марта Имамоглу задержали в Турции. Он подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, мэр Стамбула до своего избрания был главой преступной организации, а после избрания сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. CNN Turk сообщал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано порядка 100 человек, в том числе пресс-секретарь мэра Мурат Онгун. На фоне этого в Стамбуле начались акции протеста.

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему. По его словам, ее попытки представить свои внутренние распри или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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