ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, произведенных в США, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Минобороны также сообщило, что нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения украинских БПЛА, а также пунктам временной дислокации войск противника в 152 районах.
В начале июня Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot, которые США в прошлом передали еврейскому государству.