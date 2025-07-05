ПВО сбила еще 12 украинских беспилотников над регионами
С 9:40 до 11:50 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что девять беспилотников сбили над территорией Брянской области, два – над Смоленской областью и один – над Калужской.
5 июня в Энгельсе Саратовской области при атаке БПЛА пострадали более 25 квартир и 10 автомобилей. Оценка ущерба продолжается, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. Он пообещал, что средства для оказания помощи гражданам выделят из резервного фонда региона, этот механизм уже проработан.
4 июня атакам беспилотников подвергся Сергиево-Посадский округ. Двое жителей пострадали, из-за повреждения подстанции электричества лишились 42 000 человек.