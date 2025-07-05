ПВО сбила еще 12 украинских беспилотников над регионами

5 июня в Энгельсе Саратовской области при атаке БПЛА пострадали более 25 квартир и 10 автомобилей. Оценка ущерба продолжается, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. Он пообещал, что средства для оказания помощи гражданам выделят из резервного фонда региона, этот механизм уже проработан.