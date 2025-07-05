NYP: Цукерберга не просили покинуть встречу Трампа с представителями ВС США
Сооснователя корпорации Meta
По версии некоторых СМИ, Цукерберг внезапно вошел в Овальный кабинет во время обсуждения новейшей модели истребителя Boeing F-47 Stealth. Чиновники якобы попросили бизнесмена подождать снаружи из-за опасений, что у него нет допуска к секретной информации.
Однако New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Цукерберг «заскочил поздороваться», а затем ушел ждать начала своей встречи с Трампом.
В апреле американские чиновники обвиняли Цукерберга в том, что он превратился в монополиста на рынке соцсетей. Если доводы чиновников окажутся убедительными, суд мог принудительно разделить корпорацию Meta на отдельные Facebook и Instagram. Чтобы этого не допустить, юристы холдинга стараются доказать, что Instagram и Facebook – вовсе не соцсети, а всего лишь видеохостинги, конкурирующие с TikTok, YouTube и другими.