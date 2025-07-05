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NYP: Цукерберга не просили покинуть встречу Трампа с представителями ВС США

Ведомости

Сооснователя корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга не просили покинуть Овальный кабинет во время встречи президента США Дональда Трампа с представителями военного руководства, сообщил New York Post.

По версии некоторых СМИ, Цукерберг внезапно вошел в Овальный кабинет во время обсуждения новейшей модели истребителя Boeing F-47 Stealth. Чиновники якобы попросили бизнесмена подождать снаружи из-за опасений, что у него нет допуска к секретной информации.

Однако New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Цукерберг «заскочил поздороваться», а затем ушел ждать начала своей встречи с Трампом.

В апреле американские чиновники обвиняли Цукерберга в том, что он превратился в монополиста на рынке соцсетей. Если доводы чиновников окажутся убедительными, суд мог принудительно разделить корпорацию Meta на отдельные Facebook и Instagram. Чтобы этого не допустить, юристы холдинга стараются доказать, что Instagram и Facebook – вовсе не соцсети, а всего лишь видеохостинги, конкурирующие с TikTok, YouTube и другими. 

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