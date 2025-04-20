Трамп затеял новую игру: новости, которые вы могли пропустить

Instagram и Facebook больше не соцсети. Так утверждает владеющая этими сервисами компания Meta в своей презентации, которая оказалась в распоряжении Business Insider. Если в 2023 г. время, потраченное на просмотр контента от друзей, составило 22% в Facebook и 11% в Instagram, то сегодня пользователи тратят на это только 17% (Facebook) и 7% (Instagram) времени. При этом юзеры все чаще «залипают» на просмотр того, что подсовывают им алгоритмы – в основном это короткие видео с незнакомых каналов, а также на переписку друг с другом во встроенных мессенджерах.