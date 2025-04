Трамп затеял новую игру: новости, которые вы могли пропустить

Занкер – давний партнер Трампа. Еще в прошлом веке они вели ряд совместных бизнесов. В 2001 г. Трамп и Занкер стали соавторами книги, которая в русском издании называется «Мысли по-крупному и не тормози!» (в оригинале название звучит более провокационно: Think big and kick ass in business and life, что максимально нейтрально можно перевести как «Мысли масштабно и порви всех в бизнесе и жизни»).