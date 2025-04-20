Трамп затеял новую игру: новости, которые вы могли пропустить

Трамп затеял новую игру: новости, которые вы могли пропуститьЦукерберг мечтает, чтобы в соцсетях снова дружили, а Европа боится американского шпионажа
На этой неделе стало известно, что Instagram и Facebook (обе входят в признанную экстремистской и запрещенную Meta) якобы больше не соцсети. Калифорния открещивается от торговой войны Дональда Трампа, а тем временем президент США собирается выпустить онлайн-монополию. Бутан вдвое повысил зарплаты чиновникам благодаря биткойну. Британские ученые научились выращивать искусственные зубы с настоящим кариесом, а Европа выдает своим чиновникам в США одноразовые телефоны и ноутбуки.
Отсоединенный штат Америки
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что штат начнет переговоры со странами, вводящими ответные пошлины против США. Цель переговоров – убедить государства мира сделать исключения для продукции Made in California. Таким образом, Калифорния решила в одностороннем порядке выйти из международной торговой войны, развязанной Трампом. Если ей это удастся, то контрагенты не станут возводить пошлинные барьеры для экспорта из Калифорнии, при этом их импорт в США будет по-прежнему облагаться трамповскими налогами в полном объеме. Дело в том, что конституция США не наделяет отдельные штаты юридическими полномочиями самостоятельно вести переговоры об изменении размера импортных пошлин – это прерогатива конгресса.
Калифорния экспортирует гражданские самолеты и запчасти к ним, компьютеры и другую электронику, медицинское оборудование. А главный сельскохозяйственных экспортный продукт Калифорнии – миндаль. На него приходится 80% мировых поставок этого ореха. ВВП штата составляет $3,9 трлн, и, если бы Калифорния была отдельной страной, она стала бы пятой по величине экономикой мира. Так что калифорнийцам есть за что бороться.
Неудивительно, что Калифорния первым из штатов подала иск об отмене введенных Трампом импортных пошлин. Юристы штата утверждают, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить пошлины. Этот закон был принят еще в 1977 г., но Трамп первый, кто догадался использовать его подобным образом.
«Рекомендуемое видео» может спасти Meta от суда
Instagram и Facebook больше не соцсети. Так утверждает владеющая этими сервисами компания Meta в своей презентации, которая оказалась в распоряжении Business Insider. Если в 2023 г. время, потраченное на просмотр контента от друзей, составило 22% в Facebook и 11% в Instagram, то сегодня пользователи тратят на это только 17% (Facebook) и 7% (Instagram) времени. При этом юзеры все чаще «залипают» на просмотр того, что подсовывают им алгоритмы – в основном это короткие видео с незнакомых каналов, а также на переписку друг с другом во встроенных мессенджерах.
Презентация была разработана для судебных разбирательств Meta с FTC (Федеральная торговая комиссия США). Американские чиновники обвиняют Марка Цукерберга в том, что он превратился в монополиста на рынке соцсетей. Если доводы чиновников окажутся убедительными, суд может принудительно разделить Meta на отдельные Facebook и Instagram. Чтобы этого не допустить, юристы холдинга стараются доказать, что чиновники обратились не по адресу, потому что Instagram и Facebook – вовсе не соцсети, а всего лишь видеохостинги, конкурирующие с TikTok, YouTube и другими. Или же в крайнем случае мессенджеры, поскольку Instagram и Facebook все чаще используют для личной переписки.
Юристы Meta ступают на тонкий лед: в 2014 г. Цукерберг купил один из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta), и теперь в ответ холдинг рискует получить антимонопольный иск еще и в этой сфере.
Сам же Цукерберг не очень доволен предпочтениями пользователей – он явно пытается вернуть Facebook и Instagram фукнции соцсетей, когда-то сделавшие их мега-популярными. Так, в Facebook в марте появилась вкладка «Друзья», куда попадают только посты френдов. Instagram, в свою очередь, развивает похожую фичу Close Friends.
Трамп мечтает о новой игрушке
Президент США планирует в конце апреля запустить компьютерную игру, похожую на знаменитую «Монополию», только онлайн. Ее разработает под брендом Трампа Билл Занкер, уверяют источники журнала Fortune и других СМИ.
Трамп – давний фанат «Монополии». В 1989 г. он уже выпускал настольную версию этой игры Trump: The Game со своим фото на коробке и отсылками к своему бизнесу на игровом поле. В 2006 г. будущий президент США задумывал запустить реалити-шоу по мотивам «Монополии», но так и не собрался.
Занкер – давний партнер Трампа. Еще в прошлом веке они вели ряд совместных бизнесов. В 2001 г. Трамп и Занкер стали соавторами книги, которая в русском издании называется «Мысли по-крупному и не тормози!» (в оригинале название звучит более провокационно: Think big and kick ass in business and life, что максимально нейтрально можно перевести как «Мысли масштабно и порви всех в бизнесе и жизни»).
В настоящее время Занкер увлекается IT-проектами. Он стоит за запуском мем-токена TRUMP. Кроме того, с 2022 г. Занкер выпустил несколько серий NFT, где Трамп предстает в образе супергероев, великих исторических деятелей и других, весьма лестных для него образах. Судя по предвыборной декларации, Трампу досталось от NFT-картинок $7,16 млн роялти.
Британия точит искусственный зуб
Ученые все ближе к революции в стоматологии. Исследователи Королевского колледжа Лондона потратили более 10 лет, чтобы создать среду, в которой из клеток человека вырастает зуб. Им остался последний шаг – научиться вживлять такие зубы пациентам и в случае удачи отправить в прошлое современные импланты. Увы, на этот шаг могут уйти долгие годы.
Есть два варианта. Либо выращивать зуб целиком, после чего переносить его в челюсть, либо имплантировать зуб на ранней стадии – и он вырастет во рту до нужных размеров. Главное, что организм не будет отторгать такой зуб, а выглядеть он должен как родной. Минус же в том, что в отличие от нынешних имплантов выращенный искусственным путем зуб так же подвержен кариесу, как и обычный.
Многие животные от акул до слонов способны отращивать новые зубы в течение всей жизни. Если ученые доведут эксперимент до конца, люди также больше не будут ограничены двумя комплектами зубов на всю жизнь.
Биткойн заменил туриста
Бутан решил бороться с «утечкой мозгов» при помощи криптовалюты. В 2023 г. королевство продало биткойнов на $100 млн и удвоило на эти деньги зарплаты госслужащим, рассказал Al Jazeera премьер-министр Бутана Церинг Тобгай. Таким образом королевство надеется привлечь на работу молодых специалистов и удержать опытных чиновников. Биткойны были намайнены госкомпанией Druk Holding & Investments.
Экономике Бутана помогает развитая гидроэнергетика. Когда цены на электроэнергию высокие, королевство экспортирует ее излишки в соседнюю Индию. Когда электричество дешевеет, его оставляют в стране и пускают на майнинг биткойнов. Сейчас в кошельке королевства лежит почти 7700 монет, то есть более $600 млн, или около четверти ВВП страны.
Майнингом биткойна Бутан занялся, столкнувшись с экономическими проблемами. После пандемии в значительной степени иссяк один из главных источников дохода – туризм. В прошлом году его вклад в ВВП составил всего 10%. Королевство посетило 150 000 человек – в два раза меньше того, на что рассчитывали чиновники. К тому же стране оказалось затруднительно развивать многие виды бизнеса из-за жестких экологических ограничений: в Бутане запрещено заниматься всем тем, что может нанести ущерб окружающей среде.
Еврочиновники боятся американской слежки
Источники газеты Financial Times уверяют, что европейским чиновникам, которые на следующей неделе отправятся на весенние заседания МВФ и Всемирного банка в США, выдадут вместо их обычных рабочих гаджетов новые «чистые» телефоны и ноутбуки, и во время поездки можно будет пользоваться только ими. Такая осторожность – обычная практика при визитах иностранных госчиновников в Китай, но это нечто новое для США. Кроме того, визитерам будет рекомендовано хранить все взятые с собой гаджеты в специальных чехлах, блокирующих передачу сигналов для того, чтобы нельзя было отследить их перемещения. Нововведения показывают, насколько обострились отношения между ЕС и Америкой.
Еврокомиссия в ответ на запрос Financial Times заявила, что письменных инструкций по использованию одноразовых телефонов не выпускала. Но европейцы всерьез опасаются, что американские спецслужбы проникнут во внутренние сети евроучреждений, объясняет газета. Масла в огонь подливает и история 2013 г., когда администрация американского президента Барака Обамы столкнулась с обвинениями в слежке за телефоном канцлера Германии Ангелы Меркель.
Дополнительные риски могут возникнуть из-за того, что американские пограничники имеют право проверять содержимое телефонов и компьютеров. Financial Times уверяет, что ряду туристов и ученых, приехавших из Европы на отдых или для чтения лекций, уже было отказано во въезде. Причина – критика Трампа и его администрации в соцсетях или в документах на жестком диске. Есть как минимум один подтвержденный случай: Франция в марте официально заявила, что ее ученого развернули на американской границе как раз по этой причине, когда он прилетел на конференцию в Хьюстон. Пограничники попросили открыть мессенджеры и увидели в личной переписке сообщения, в которых ученый критиковал политику администрации Трампа в области научных исследований.