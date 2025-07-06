Лавров провел переговоры с главами МИД Ирана, Бразилии и Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел переговоры с главами МИД нескольких стран. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и индийским министром Субраманьямом Джайшанкаром. Переговоры проходили в формате делегаций.
До этого Лавров принял участие в официальной церемонии фотографирования глав делегаций стран, принимающих участие в саммите.
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро проходит 6–7 июля. Делегацию России на мероприятии возглавил Лавров. В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что российский глава Владимир Путин не поедет на саммит объединения в Бразилию. Соответствующее решение связано со сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). Правительство Бразилии не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы Путину принять участие в саммите.
Вместе с тем Путин выступил на саммите в формате видеоконференции. В своей речи глава российского государства указал на расширение БРИКС, а также на углубление взаимодействия в политике, безопасности, экономике и финансах внутри объединения. Кроме того, Путин рассказал о «кардинальных изменениях» – «уходе в прошлое» однополярной системы международных отношений и приходе ей на смену многополярного мира.