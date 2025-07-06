Лавров провел переговоры с главами МИД Ирана, Бразилии и Индии

Вместе с тем Путин выступил на саммите в формате видеоконференции. В своей речи глава российского государства указал на расширение БРИКС, а также на углубление взаимодействия в политике, безопасности, экономике и финансах внутри объединения. Кроме того, Путин рассказал о «кардинальных изменениях» – «уходе в прошлое» однополярной системы международных отношений и приходе ей на смену многополярного мира.