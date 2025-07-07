Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной партии Озгюра Озеля за оскорбление

Как сообщал телеканал, 5 июля в ходе пресс-конференции после заседания исполкома НРП Озель обвинил Эрдогана в авторитаризме в связи с задержанием мэров Антальи Мухиттина Бечека, Аданы Зейдана Каралара и Адыямана Абдуррахмана Тутдере по делам о коррупции. Он также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, как он считает, действующая власть потерпит поражение.