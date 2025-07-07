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Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной партии Озгюра Озеля за оскорбление

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и угрозах. Он также потребовал моральную компенсацию размером в 500 000 лир (около $12 500). Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын, передает Sozcu.

Как сообщал телеканал, 5 июля в ходе пресс-конференции после заседания исполкома НРП Озель обвинил Эрдогана в авторитаризме в связи с задержанием мэров Антальи Мухиттина Бечека, Аданы Зейдана Каралара и Адыямана Абдуррахмана Тутдере по делам о коррупции. Он также потребовал проведения в ноябре досрочных президентских выборов, на которых, как он считает, действующая власть потерпит поражение.

Мэров Антальи, Аданы и Адыямана задержали 5 июля. Все три главы городов являются членами оппозиционной НРП. Кроме мэров были выданы постановления о задержании еще семи человек. Уточняется, что задержания проведены в рамках расследования «преступной организации Азиза Ихсана Акташа» (информатора в расследовании против муниципалитета Стамбула).

Эрдоган заявлял, что оппозиция страны оказывает политическое давление на полицию и судебную систему.

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