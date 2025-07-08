Правоохранители проводят мероприятия в офисе электросетей Карапетяна
В головной офис ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, ворвались правоохранители. Об этом пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян сообщила ТАСС.
По ее словам, с раннего утра 8 июля «здесь проводятся какие-то мероприятия». Сарджанян сказала, что в офисе не имеют представления о том, из какого ведомства «эти люди». Сотрудников не пускают в офис, они собрались у входа в здание.
«Sputnik Армения» со ссылкой на информацию издания «Грапарак» пишет, что также с раннего утра правоохранители проводят обыски в доме председателя совета директоров компании «Электрические сети Армении» Нарека Карапетяна, который приходится племянником арестованному бизнесмену.
Уголовное дело против Карапетяна возбудили после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски. На следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение. 4 июля предприниматель подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.