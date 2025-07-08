Правоохранители проводят мероприятия в офисе электросетей Карапетяна

Уголовное дело против Карапетяна возбудили после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски. На следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение. 4 июля предприниматель подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.