Медведев назвал Трампа «американцем на политических качелях»
России не стоит обращать внимание на громкие заявления президента США Дональда Трампа, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он перечислил противоречивые заявления американского лидера по поводу заморозки поставок оружия Украине и затем их возобновлении. «Американец снова катается на своих любимых политических качелях», – написал Медведев в Telegram-канале.
«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. <...> Никак. Продолжать добиваться целей СВО», – резюмировал зампред Совбеза.