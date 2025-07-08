Медведев назвал Трампа «американцем на политических качелях»

Трамп 8 июля заявил, что Украина получит дополнительное вооружение, уточнив, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. По данным СМИ, поставки оружия могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне, запланированных на ближайшие недели в Риме и Киеве.