Китай заявил о готовности к экспорту вооружений дружественным странам

8 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита Евросоюза и КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой, заявив, что «неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе». Она также потребовала от руководства КНР открыть свой рынок для товаров и услуг от европейских производителей и ограничить господдержку китайской промышленности.