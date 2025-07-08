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Китай заявил о готовности к экспорту вооружений дружественным странам

Ведомости

Китайская Народная Республика (КНР) готова делиться достижениями в области развития военной техники с дружественными странами. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, его слова передает «Синьхуа».

Таким образом чиновник прокомментировал недавние сообщения переговорах некоторых стран с Китаем насчет планов закупок оружия, в том числе истребителей J-10. Цзян отметил, что Пекин всегда придерживается осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции.

Представитель оборонного ведомства КНР также обратил внимание на приверженность страны «играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире».

8 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита Евросоюза и КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой, заявив, что «неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе». Она также потребовала от руководства КНР открыть свой рынок для товаров и услуг от европейских производителей и ограничить господдержку китайской промышленности.

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