Китай заявил о готовности к экспорту вооружений дружественным странам
Китайская Народная Республика (КНР) готова делиться достижениями в области развития военной техники с дружественными странами. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, его слова передает «Синьхуа».
Таким образом чиновник прокомментировал недавние сообщения переговорах некоторых стран с Китаем насчет планов закупок оружия, в том числе истребителей J-10. Цзян отметил, что Пекин всегда придерживается осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции.
Представитель оборонного ведомства КНР также обратил внимание на приверженность страны «играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире».
8 июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита Евросоюза и КНР потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой, заявив, что «неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе». Она также потребовала от руководства КНР открыть свой рынок для товаров и услуг от европейских производителей и ограничить господдержку китайской промышленности.