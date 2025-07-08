Глава Еврокомиссии потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита Евросоюза и КНР выдвинула Китаю три требования. Одно из них – ограничение сотрудничества страны с Россией. Об этом она сама рассказала на сессии Европарламента в Страсбурге, передает сайт ведомства.
По мнению фон дер Ляйен, «неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе».
Она также потребовала от руководства КНР открытия своего рынка для товаров и услуг от европейских производителей. Еще одно требование – ограничение государственной поддержки китайской промышленности. По мнению главы ЕК, это приведет к глобальному снижению китайского экспорта и выправлению торгового баланса между ЕС и КНР.
Кроме этих требований фон дер Ляйен также призвала Китай сократить ограничения на экспорт редкоземельных элементов. В этой связи она предупредила, что Евросоюз «не потерпит» якобы осуществляемых со стороны Китая кибератак и «попыток политического вмешательства».
Никаких ответных уступок Китаю со стороны ЕС фон дер Ляйен в ходе своей речи не озвучила.
7 июля стало известно, что китайские партнеры помогут построить первый в России промышленный комплекс предприятий цветной и черной металлургии в Челябинской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Алексей Текслер, директор компании «Смарт элемент» Дмитрий Говоров и президент CM Peace (Dallian) Limited (Китай) Цзи Чуньхуэй на Международной промышленной выставке «Иннопром». Кластер, о строительстве которого договорились стороны, получил название «Смарт элемент».