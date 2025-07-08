Глава Еврокомиссии потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

Она также потребовала от руководства КНР открытия своего рынка для товаров и услуг от европейских производителей. Еще одно требование – ограничение государственной поддержки китайской промышленности. По мнению главы ЕК, это приведет к глобальному снижению китайского экспорта и выправлению торгового баланса между ЕС и КНР.