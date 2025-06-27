Вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата

Вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутатаЕК нарушила правила, отказав предоставить СМИ ее переписку с гендиректором Pfizer по вакцинам
Вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен поддержали 74 депутата Европарламента (ЕП). Его выдвинули из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро во время пандемии. Об этом сообщает Euractiv, передает ТАСС.
По данным портала, 31 депутат из тех, кто поддержал инициативу, принадлежат ультраправой группе «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Тем временем самая крупная в парламенте фракция Европейской народной партии выступит против вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен.
В соответствии с законодательством Евросоюза, для начала процедуры вотума недоверия требуется собрать подписи 72 депутатов ЕП. Для его принятия необходимо, чтобы за него проголосовали две трети депутатов, присутствующих на заседании.
Financial Times 27 июня писала, что крайне правые законодатели в парламенте заявили, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием отставки фон дер Ляйен после решения суда Евросоюза, который постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.
Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель ЕК необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.
Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС. Обмен сообщениями происходил в 2021 г., контракты заключались с 2021 по 2023 г. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены». Поэтому они не могут быть обнародованы.
14 мая суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer.