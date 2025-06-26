Главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19

Главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19Иск против фон дер Ляйен был подан газетой NYT из-за отказа в доступе к ее переписке с главой Pfizer
Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро во время пандемии. Об этом пишет Financial Times (FT).
Крайне правые законодатели в парламенте заявили, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием отставки фон дер Ляйен после решения суда Евросоюза, который постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.
Румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа сообщил FT, что внесет предложение о вотуме недоверия после того, как соберет более 72 необходимых подписей. По его словам, сторонники инициативы есть в Европейской народной партии – крупнешей фракции парламента.
Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель ЕК необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.
Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС. Обмен сообщениями происходил в 2021 г., контракты заключались с 2021 по 2023 г. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены». Поэтому они не могут быть обнародованы.
14 мая суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer.