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Главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19

Иск против фон дер Ляйен был подан газетой NYT из-за отказа в доступе к ее переписке с главой Pfizer
Анастасия Брянцева
EPA / TASS
EPA / TASS

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро во время пандемии. Об этом пишет Financial Times (FT).

Крайне правые законодатели в парламенте заявили, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием отставки фон дер Ляйен после решения суда Евросоюза, который постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности, отказав предоставить личную переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.

Румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа сообщил FT, что внесет предложение о вотуме недоверия после того, как соберет более 72 необходимых подписей. По его словам, сторонники инициативы есть в Европейской народной партии – крупнешей фракции парламента.

Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель ЕК необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС. Обмен сообщениями происходил в 2021 г., контракты заключались с 2021 по 2023 г. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены». Поэтому они не могут быть обнародованы.

14 мая суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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