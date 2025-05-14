Захарова назвала «кривосудием» решение суда ЕС по фон дер Ляйен

Дипломат подчеркнула, что решение суда ЕС не определяет степень ответственности обвиняемой, а также не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер. Захарова напомнила, что всего за эти годы ЕК потратила 35 млрд евро на почти 2 млрд доз «без малейшего намека на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера». Официальный представитель МИД РФ добавила, что позже как минимум 215 млн доз были списаны якобы за ненадобностью. Она предположила, что такое решение было принято, чтобы «невозможно было сверить дебет с кредитом».