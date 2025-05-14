Захарова назвала «кривосудием» решение суда ЕС по фон дер Ляйен
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «кривосудием» решение суда Европейского союза (ЕС) в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупке вакцин против COVID-19. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что решение суда ЕС не определяет степень ответственности обвиняемой, а также не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер. Захарова напомнила, что всего за эти годы ЕК потратила 35 млрд евро на почти 2 млрд доз «без малейшего намека на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера». Официальный представитель МИД РФ добавила, что позже как минимум 215 млн доз были списаны якобы за ненадобностью. Она предположила, что такое решение было принято, чтобы «невозможно было сверить дебет с кредитом».
Решение суда может служить основанием для новых исков против фон дер Ляйен с более серьезными обвинениями, написала Захарова.
Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer. Она касалась закупки вакцин против COVID-19 на более чем 35 млрд евро.
Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times (NYT) в 2023 г. Издание утверждало, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.
Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС. Обмен сообщениями происходил в 2021 г., контракты заключались с 2021 по 2023 г. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения были «по ошибке уничтожены». Поэтому они не могут быть обнародованы.