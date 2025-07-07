Китай поможет построить комплекс предприятий металлургии в Челябинской области
Китайские партнеры помогут построить первый в России промышленный комплекс предприятий цветной и черной металлургии в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор компании «Смарт элемент» Дмитрий Говоров и президент CM Peace (Dallian) Limited (Китай) Цзи Чуньхуэй на Международной промышленной выставке «Иннопром». Кластер, о строительстве которого договорились стороны, получил название «Смарт элемент».
Создание промышленного кластера является закладкой фундамента для принципиально новой модели промышленного производства, рассказал Текслер. По его мнению, он станет образцом для всей страны.
По данным властей, в рамках кластера будет построен медеплавильный завод нового поколения производительностью 430 000 т. катодной меди в год. Производство на комбинате будет строиться по каскадному принципу, без кранов и ковшей. Металлургический цех будет оборудован плавильной печью, конвертером и анодными печами нового поколения. Эффективность и экологическая безопасность на всех этапах производства от приема сырья до выпуска готовой продукции будут обеспечены интеллектуальной платформой управления.
С 7 по 10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз пройдет «Иннопром». Главной темой выставки в 2025 г. станет «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Как утверждается на сайте форума, в выставке будут участвовать более 1000 организаций и компаний, в том числе связанные с машиностроением и производством компонентов, металлургией, промышленной автоматизацией, цифровыми и производственными технологиями, инновациями для городов. Ожидается, что выставку посетят более 50 000 человек. Деловая программа включает более 100 мероприятий.