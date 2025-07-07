Китай поможет построить комплекс предприятий металлургии в Челябинской области

С 7 по 10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз пройдет «Иннопром». Главной темой выставки в 2025 г. станет «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Как утверждается на сайте форума, в выставке будут участвовать более 1000 организаций и компаний, в том числе связанные с машиностроением и производством компонентов, металлургией, промышленной автоматизацией, цифровыми и производственными технологиями, инновациями для городов. Ожидается, что выставку посетят более 50 000 человек. Деловая программа включает более 100 мероприятий.