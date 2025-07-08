CBS: на базе США в Гуантанамо содержатся граждане 26 государств
Администрация президента США Дональда Трампа пользуется военно-морской базой в Гуантанамо в качестве места содержания граждан 26 государств, в том числе россиян. Некоторые из них судимы за тяжкие преступления, сообщил телеканал CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.
По данным телеканала, на базе присутствуют заключенные, приехавшие со всех континентов, исключая Антарктиду. Список американского ведомства гласит, что среди иммигрантов есть уроженцы Бразилии, Китая, Колумбии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Эфиопии, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Ямайки, Кении, Либерии, Маршалловых островов, Микронезии, Мьянмы, Никарагуа, Нигерии, Перу, Румынии, России, Сомали, Сент-Китс и Невиса, Великобритании, Венесуэлы и Вьетнама.
Всего, по последним данным CBS, в Гуантанамо содержатся 72 иностранных гражданина. Они в том числе судимы за убийства, сексуальное насилие, детскую порнографию, контрабанду наркотиков, похищения людей и др. Согласно публикации, 58 иммигрантов отнесены к группе высокого риска.
11 июня представитель Белого дома Каролайн Ливитт опровергла материал The Washington Post о том, что администрация Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов в Гуантанамо. Газета, в свою очередь, писала, что США, вероятно, не уведомит о направлении иностранцев на базу правительства указанных государств, даже тех, кто тесно сотрудничает с Вашингтоном.
6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались массовые протесты после инициативы администрации Трампа изменить федеральное иммиграционное законодательство. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.