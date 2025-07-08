CBS: на базе США в Гуантанамо содержатся граждане 26 государств

11 июня представитель Белого дома Каролайн Ливитт опровергла материал The Washington Post о том, что администрация Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов в Гуантанамо. Газета, в свою очередь, писала, что США, вероятно, не уведомит о направлении иностранцев на базу правительства указанных государств, даже тех, кто тесно сотрудничает с Вашингтоном.