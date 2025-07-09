Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над регионами России

В Брянской области российские военные сбили 16 БПЛА, в Тульской – 15. По 12 воздушных целей было нейтрализовано в Белгородской и Орловской областях. Еще четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в небе над Московским регионом, два из них летели в сторону столицы. В Смоленской области были уничтожены два БПЛА, в Воронежской и Рязанской областях – по одному.