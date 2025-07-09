Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над девятью российскими регионами 86 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее число атак – 23 – было отражено в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
В Брянской области российские военные сбили 16 БПЛА, в Тульской – 15. По 12 воздушных целей было нейтрализовано в Белгородской и Орловской областях. Еще четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в небе над Московским регионом, два из них летели в сторону столицы. В Смоленской области были уничтожены два БПЛА, в Воронежской и Рязанской областях – по одному.
В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево» в Москве и воздушной гавани в Калуге («Грабцево»).
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи, а также административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». Пострадали две женщины в возрасте 30 лет и 51 года.