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Орбан посоветовал главе ЕК уйти в отставку с помощью пародии на обложку Time

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X изображение – пародию на обложку американского журнала Time 2024 г. На ней вместо удаляющегося экс-президента США Джо Байдена расположена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Орбан продублировал в подписи к публикации надпись на самом изображении: «Time to go» («время уйти»). Так он призвал фон дер Ляйен уйти в отставку в преддверии голосования о вынесении ей вотума недоверия в Европарламенте 10 июля.

27 июня вотум недоверия главе ЕК поддержали 74 евродепутата. Он был выдвинут из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро во время пандемии. Фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации 14 мая в суде Евросоюза. Газета The New York Times (NYT) в 2023 г. подала иск, в котором утверждала, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.

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