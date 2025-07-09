Требование России о демилитаризации Украины недопустимо для европейских стран

«Наша абсолютная красная линия – демилитаризация Украины. <...> Мы не можем отказаться от вступления Украины в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии», – сказал Лекорню, добавив, что в противном случае на кону безопасность соседних стран.