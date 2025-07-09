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Требование России о демилитаризации Украины недопустимо для европейских стран

Ведомости

Требование России о демилитаризации Украины недопустимо для европейских стран, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Valeurs Actuelles.

«Наша абсолютная красная линия – демилитаризация Украины. <...> Мы не можем отказаться от вступления Украины в НАТО и одновременно смириться с тем, что у нее больше нет армии», – сказал Лекорню, добавив, что в противном случае на кону безопасность соседних стран.

Министр обороны Франции отметил, что Украина должна быть в состоянии защитить себя сама. Она не может оставаться зависимой от Starlink или американских ракет Patriot, заявил он.

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте, заявил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. Макрон заверил, что Франция и Великобритания будут добиваться прекращения огня на Украине, а также начала переговоров с российской стороной, «чтобы достичь прочного мира».

В марте Франция выделила Украине пакет военной помощи в размере 195 млн евро, средства мобилизуют за счет доходов от замороженных российских активов. Выделенные средства, как пояснил Лекорню, позволили осуществить поставку Украине 155-мм снарядов и планирующих авиабомб AASM, которыми оснащены французские истребители Mirage 2000. Лекорню также сообщил об ускорении поставок старого оборудования, в числе которого колесные танки AMX-10RC и бронемашины.

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