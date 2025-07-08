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Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Ведомости

Созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» является сигналом того, что Европа не бросит Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте.

«Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», – сказал он (цитата по ТАСС).

Макрон заверил, что Франция и Великобритания будут добиваться прекращения огня на Украине, а также начала переговоров с российской стороной, «чтобы достичь прочного мира».

«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд стран Евросоюза, а также Канада. 

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение, что «коалиция желающих» является теоретической силой, поскольку сейчас для ее деятельности нет условий. Он считает, что «коалиция желающих» не сможет стать европейским столпом НАТО на фоне возможного ухода американских войск.

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