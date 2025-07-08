Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение, что «коалиция желающих» является теоретической силой, поскольку сейчас для ее деятельности нет условий. Он считает, что «коалиция желающих» не сможет стать европейским столпом НАТО на фоне возможного ухода американских войск.