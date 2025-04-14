Министр обороны Италии назвал «коалицию желающих» теоретической силой
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что «коалиция желающих» является теоретической силой, поскольку сейчас для ее деятельности нет условий. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.
По мнению Крозетто, «коалиция желающих» не сможет стать европейским столпом НАТО на фоне возможного сворачивания американских войск.
«Нужно обеспечивать оборону стран и меньше заниматься политическими заявлениями», – добавил он.
«Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канада
10 апреля состоялась встреча глав оборонных ведомств порядка 30 стран, участвующих в «коалиции желающих». Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что на последней встрече коалиции не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. Она также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.