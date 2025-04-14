Министр обороны Италии назвал «коалицию желающих» теоретической силой

10 апреля состоялась встреча глав оборонных ведомств порядка 30 стран, участвующих в «коалиции желающих». Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что на последней встрече коалиции не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. Она также добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо силы под руководством Европы на Украине для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня или ведения боевых действий.